Silvio Berlusconi indagato per corruzione

foto Ansa Correlati Il Senato blocca l'arresto di De Gregorio

Lavitola, Sergio De Gregorio accusato di truffa 17:14 - Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, è indagato dalla Procura di Napoli per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. L'indagine, condotta anche da magistrati della Dda, riguarda la presunta erogazione di una somma di denaro, pari a tre milioni di euro, al senatore Sergio De Gregorio in relazione al suo passaggio al Popolo delle Libertà. - Il leader del Pdl,è indagato dallaper. L'indagine, condotta anche da magistrati della Dda, riguarda la presunta erogazione di una somma di denaro, pari a, al senatorein relazione al suo passaggio al Popolo delle Libertà.

Sulla vicenda, oltre ai pm della Dda Francesco Curcio, Alessandro Milita e Fabrizio Vanorio, indagano i magistrati Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock, titolari dell'inchiesta sul faccendiere Valter Lavitola che lo scorso anno portò al coinvolgimento del senatore De Gregorio. L'inchiesta di Napoli su Silvio Berlusconi è infatti condotta da un pool di magistrati di due sezioni della Procura del capoluogo campano, quella sui reati contro la pubblica amministrazione e la Direzione distrettuale antimafia.



A De Gregorio 3 milioni, di cui 2 in nero - E' quantificata in tre milioni di euro la somma che Berlusconi avrebbe versato al senatore Sergio De Gregorio perché passasse dall'Idv al Pdl: di tale somma un milione sarebbe stato versato all'associazione "Italiani nel mondo" che fa capo a De Gregorio, mentre altri due milioni in nero sarebbero stati depositati su vari conti del senatore.



De Gregorio: "Soldi per sabotare governo Prodi" - De Gregorio avrebbe ammesso di aver ricevuto il denaro da Berlusconi per sabotare il governo Prodi. E' quanto si evince dagli atti trasmessi dalla Procura di Napoli a Camera e Senato.



Coinvolto anche Lavitola - Nell'inchiesta della Procura di Napoli risulta indagato anche l'ex direttore dell'Avanti Valter Lavitola. Gli sviluppi dell'indagine sarebbero legati anche alle dichiarazioni fatte dal senatore De Gregorio ai magistrati.



Sequestrata cassetta di sicurezza a Berlusconi - Una cassetta di sicurezza nella disponibilita' di Silvio Berlusconi è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Napoli. Contestualmente è stata depositata presso il Senato e la Camera la richiesta di autorizzazione a procedere alla perquisizione della cassetta.



Invito a presentarsi a Napoli il 5 marzo - Silvio Berlusconi ha ricevuto dalla Procura di Napoli un invito a presentarsi per essere interrogato il 5 marzo. L'avviso è stato notificato al leader del Pdl dalla Guardia di Finanza.



Alfano: pronti a manifestazione di piazza - ''Non sono ancora esauriti i commenti sui giornali dei successi elettorali e già ricomincia l'aggressione della magistratura nei confronti di Silvio Berlusconi. Annunciamo fin da ora una grande manifestazione di piazza a difesa della sovranità del Pdl e della democrazia italiana''. Lo afferma il segretario del Pdl Alfano.