Napoli, carabinieri sequestrano ospizio lager

foto Tgcom24 16:11 - Una struttura che, senza autorizzazioni, ospitava 17 disabili, non autosufficienti e in pessime condizioni igieniche e sanitarie, è stata sequestrata dai carabinieri dei Nas a Terzigno (Napoli). Gli anziani, alcuni in precarie condizioni di salute, sono stati affidati alle cure dei Servizi Sociali del Comune.

Il titolare della società "Panda cooperativa" che gestiva il ricovero per anziani è stato denunciato in stato di libertà. L'ex ospizio è stato trovato in condizioni igieniche, sanitarie e strutturali pessime, con muffa sulle pareti. Gli anziani - si è saputo - erano abbandonati, senza un minimo di assistenza: nella struttura non era presente personale sanitario nonostante i degenti fossero malati e non autosufficienti.