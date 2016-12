Gabrielli: "Previste forti nevicate, preparatevi"

foto Ansa Correlati Neve al Sud, imbiancato anche il Vesuvio

Weekend di gelo sull'Italia, lunedì neve al Nord

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 18:17 - L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul sud dell'Italia ha investito anche la Campania, con neve sul Vesuvio e sulle alture di Capri. Una piacevole sorpresa per gli abitanti dell'isola che hanno potuto ammirare la cima del Monte Solaro, nel comune di Anacapri, innevata dopo i fiocchi caduti abbondanti la scorsa notte e nelle prime ore di questa mattina. Resta innevata, come da un paio di giorni, anche la cima del Vesuvio. - L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul sud dell'Italia ha investito anche la Campania, con neve sul Vesuvio e sulle alture di Capri. Una piacevole sorpresa per gli abitanti dell'isola che hanno potuto ammirare la cima del Monte Solaro, nel comune di Anacapri, innevata dopo i fiocchi caduti abbondanti la scorsa notte e nelle prime ore di questa mattina. Resta innevata, come da un paio di giorni, anche la cima del Vesuvio.

Scuola, rinviato il "concorsone" - A causa del maltempo e delle previsioni di un peggioramento su tutta la penisola nei prossimi giorni, il ministero dell'Istruzione ha rinviato le prove scritte del concorso per i docenti, programmate per lunedì 11 e martedì 12 febbraio. Per ora, sono invece confermate le prove previste per mercoledì 13 febbraio e per i giorni successivi.



Gabrielli: "Prevista molta neve, prepararsi" - Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha contattato i vertici nazionali delle strutture viarie e ferroviarie, e delle Regioni centro-settentrionali che saranno interessate dalle nevicate che si prevedono molto intense. Lo scopo è di preparare per tempo l'intero sistema al fine di limitare le criticità. Squadre di volontari della protezione civile sono già state autorizzate ad agire per aiutare la popolazione.



Allerta neve in Emilia Romagna - La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta per vento, neve e stato del mare, a partire dalle 7 di lunedì e fino alle 19 di martedì. Le nevicate partiranno dal settore occidentale, per poi estendersi rapidamente a tutto il territorio. Previsti accumuli tra i 35 cm e i 45 cm sulla fascia appenninica, tra i 20 cm e i 30 cm sulla pianura occidentale, tra i 10 cm e i 20 cm sulla pianura centro-orientale e fino a 5 cm sulla fascia costiera.



Preallerta in tutta la Liguria - Emanato lo stato di preallerta neve su tutto il territorio regionale anche da parte della Protezione civile della Liguria per l'intera giornata di lunedì. La neve potrebbe arrivare già domenica sera a Ponente e al centro, ma le precipitazioni saranno deboli e al di sopra dei 300-400 metri. Le nevicate forti sono attese per lunedì. Forti burrasche con venti fino a 110 km/h e abbassamento delle temperature.



Marche, scuole chiuse a Fermo e Loreto - L'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado è stata sospesa oggi immediatamente nel territorio di Fermo e Loreto (Ancona), dove è caduta un'abbondante nevicata che sta mettendo in difficoltà gli automezzi in circolazione. Nel Fermano sono stati più di una cinquantina gli interventi in campo per soccorrere Tir e auto in panne per la neve, che si erano messe in viaggio senza pneumatici termici o catene.



Puglia, scuole chiuse nel Subappennino dauno - Una leggera nevicata ha interessato questa mattina e nella notte il territorio dell'Alta Murgia barese e il Gargano creando lievi disagi alla circolazione stradale. A causa del manto bianco, in alcuni Comuni del Subappennino dauno (Roseto Valfortore e Faeto) oggi le scuole sono rimaste chiuse.



Molise, neve sulla costa - l sindaco di Termoli, Antonio Di Brino, ha firmato questa mattina un'ordinanza per la chiusura anticipata delle scuole cittadine a causa del maltempo. Il provvedimento ha consentito a studenti e alunni di uscire da scuola con alcune ore di anticipo per poter fare ritorno a casa, vista la nevicata in corso sul litorale e nei paesi dell'interno. Sulle principali strade della costa per il momento si transita regolarmente, ma si teme un peggioramento delle condizioni meteo.



Campania, scuole chiuse anche nel Salernitano - Nevica in tutto il Vallo di Diano, il vasto comprensorio dell'entroterra salernitano a sud del capoluogo. Questa mattina scuole chiuse quasi dappertutto. I centri maggiormente colpiti dalla nevicata, dove si registrano disagi nella circolazione veicolare, sono Sala Consilina, Montesano sulla Marcellana, Sanza, Teggiano, Padula e Sant'Arsenio. Sulle principali vie di comunicazione, sin dalle prime ore di stamani, sono entrati in azione gli spargisale.



Calabria, -3 gradi in Sila - Intense nevicate si stanno verificando in tutta la Calabria. In Sila, dove la temperatura è di -3 gradi, la neve ha superato i tre metri di altezza. Le nevicate si stanno verificando a Cosenza, nella zona del promontorio silano e nel Catanzarese. Le precipitazioni stanno interessando anche un tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nelle province di Cosenza e Catanzaro e al confine con la Basilicata. I mezzi spargisale e spazzaneve dell'Anas sono in azione incessantemente sulle strade di competenza per consentire la circolazione. Su tratto della strada statale 18 "Tirrena inferiore" in cui questa mattina un mezzo pesante in avaria ha congestionato la circolazione, si transita a senso unico alternato e si registrano forti rallentamenti.



Freddo in Sicilia con neve a bassa quota - Freddo, vento e neve nelle ultime ore hanno flagellato anche la Sicilia, imbiancando i rilievi anche intorno ai 600-700 metri. Sull'Etna, dopo la tormenta di neve di ieri sera, è stata riaperta la Provinciale 92. Ma c'è l'obbligo delle catene, perché ci sono circa 30 cm di neve. Precipitazioni nevose anche sui Nebrodi e sui rilievi delle Madonie. Disagi per gli automobilisti su tutte le arterie dell'isola. L'Anas ha imposto le catene a bordo anche sull'autostrada A19, Palermo-Catania. Disagi anche sulla Palermo-Mazara del Vallo, dove un tamponamento all'interno di una galleria ha provocato lunghe code in uscita dal capoluogo.