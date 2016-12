Napoli, donna ferita da proiettili in auto

foto Ansa Correlati Donna colpita dai proiettili a Fuorigrotta 18:50 - Una donna è stata ferita a colpi di pistola a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Vilia Tortora, 39 anni, era nella sua vettura, una Peugeot 206 grigia, parcheggiata in via Veniero, quando un proiettile l'ha raggiunta all'occhio. La donna è stata subito soccorsa e portata all'ospedale Vecchio Pellegrini. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Fuorigrotta. - Una donna è stata ferita a colpi di pistola a, nel quartiere di, 39 anni, era nella sua vettura, una Peugeot 206 grigia, parcheggiata in, quando un proiettile l'ha raggiunta all'occhio. La donna è stata subito soccorsa e portata all'ospedale. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Fuorigrotta.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Vilia Tortora sarebbe stata raggiunta da tre proiettili, sparati a distanza ravvicinata con un'arma semiautomatica. Alcuni bossoli sarebbero stati trovati a terra dal Nucleo scientifico. I proiettili hanno infranto il finestrino dalla parte del guidatore.



La donna perderà l'occhio - Vilia Tortora perderà probabilmente l'occhio destro. Questa la prima valutazione dei medici dell'ospedale Pellegrini. Un proiettile non è fuoriuscito ed è rimasto nel collo. La donna, che è giunta cosciente in ospedale, è stata intubata e sedata a scopo precauzionale. Sul movente del ferimento e sulle esatte modalità i carabinieri stanno ascoltando un poliziotto in servizio alla scientifica che si trovava poco lontano dal luogo dei fatti. I militari, al momento, stanno seguendo più ipotesi investigative.



Intento omicida- Aveva l'intenzione di uccidere chi ha sparato. I rilievi dei carabinieri hanno, infatti, accertato che i tre colpi sono stati sparati all'altezza della testa. Vilia Tortora, separata e con un nuovo legame sentimentale, è madre di una figlia e risiede al Rione Traiano non lontano dal luogo dove è stata ferita. I carabinieri, guidati dal comandante provinciale, colonnello Marco Minicucci, hanno sentito un poliziotto in servizio alla scientifica, che si trovava nelle vivinanze quando la donna è stata ferita.