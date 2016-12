stamani aper mancanza di gasolio. Quasi tutti mezzi dell'Anm-Azienda Napoletana Mobilità sono rimasti nei depositi perché la società non è più in grado di garantire l'acquisto di carburante. "Alcuni autobus - si apprende dalla società - sono usciti per effettuare le, ma stanno rientrando nei depositi per esaurimento dei". In tarda mattinata l'Anm ha fatto sapere che alcuni rifornimenti sono iniziati.

"E' in corso il rifornimento di carburante nel deposito di via Puglie, contiamo di regolarizzare il servizio della zona orientale entro un'ora", ha reso noto poco prima di mezzogiorno l'azienda napoletana. "Per gli altri impianti il servizio dovrebbe tornare regolare intorno alle 13.30/14.00. Vi terremo informati", si legge sulla pagina Facebook dell'Anm.

Il blocco praticamente totale dei servizi è spiegato dalla società che precisa come ''dei 600 autobus che circolavano fino a pochi anni fa (2009) oggi ne circolano meno di 350 perché - sottolinea - tra tagli governativi e regionali, i contributi che ANM riceve per pagare stipendi, contributi, fare manutenzione di mezzi ed impianti, pagare le assicurazioni, comprare il gasolio etc, si sono ridotti del 40%''.



Con questi tagli - scrive Anm sul proprio sito - è ''ovvio che l'azienda non è nella condizione di ''assicurare più mezzi, manutenerli etc''. Non è questione di volontà o capacità - sottolinea - è questione di possibilità".



La società aveva già annunciato ieri alle 19 sul suo profilo Facebook il blocco dei mezzi: "Per mancanza gasolio il servizio non sarà garantito". Immediati i commenti sarcastici dei napoletani. "Tra qualche giorno troveremop scritto, per mancanza di ruote il servizio non sarà garantito, a cosa serve l'abbonamento?", scrive Gianmauro. "Ma se invece di fare il biglietto domani mi porto un litro di gasolio mi date un passaggio fino al posto di lavoro?", si chiede Mariarco.



Su Twitter l'ironia di Roberto Saviano: "Bella la stazione vuota" - "Una bellissima stazione dove non passano treni. Questo è Napoli. Niente soldi per il gasolio dei bus: la città è paralizzata". Lo scrive Roberto Saviano, su Twitter, commenta lo stop dei bus registratosi a Napoli.