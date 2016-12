Agguato a Napoli, morti due giovani

foto LaPresse 08:10 - Due giovani sono stati uccisi in un agguato avvenuto in serata nel quartiere Ponticelli di Napoli. Gennaro Castaldi, 20 anni, è morto sul colpo mentre Antonio Minichini, 19 anni, è deceduto nella notte dopo il ricovero all'ospedale Loreto Mare. I due, entrambi con precedenti penali, sono stati uccisi da due killer che, giunti a bordo di una moto, hanno sparato numerosi colpi di pistola calibro nove. - Due giovani sono stati uccisi in un agguato avvenuto in serata neldi, 20 anni, è morto sul colpo mentre, 19 anni, è deceduto nella notte dopo il ricovero all'ospedale Loreto Mare. I due, entrambi con precedenti penali, sono stati uccisi dache, giunti a bordo di una moto, hanno sparato numerosi colpi di pistola calibro nove.

Gennaro Castaldi, che in passato era stato legato al clan Sarno, venne arrestato dai carabinieri nel settembre 2011, assieme ad altre due persone, con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo camorristico. I tre avrebbero chiesto, per conto del clan Sarno, il pizzo ai commercianti di un mercato rionale nel rione Incis del quartiere Ponticelli. Per bloccarli, i militari si erano travestiti da ambulanti allestendo anche uno stand per la vendita di abbigliamento.



E' il secondo agguato in sei giorni - Si tratta del secondo agguato avvenuto a Napoli in 6 giorni. Il 23 gennaio, nel quartiere Barra, alla periferia della città, in un agguato di matrice camorristica, è stato ucciso Ciro Valda, di 34 anni, ritenuto affiliato al clan Cuccaro-Aprea. Valda era già noto alle forze dell'ordine per reati di droga e ricettazione. Nel 2006 aveva tentato di uccidere la moglie. Fu arrestato nel 2011 e poi scarcerato.