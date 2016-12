foto Afp

10:04

- Due napoletani di 20 e 23 anni sono stati denunciati per truffa in concorso attraverso la vendita fasulla sul web di un I-Phone. Vittima del raggiro che avrebbero messo in atto i due campani, con alle spalle altre denunce per reati simili, un operaio 20enne di Porto Viro (Rovigo) che aveva risposto a un'inserzione che proponeva la vendita dell'apparecchio del valore in realtà di circa 400 euro.