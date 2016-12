19:27

- Un sindacalista della Fiom, Angelo Spena, è stato arrestato dalla polizia per estorsione continuata ai danni di un imprenditore di Bagnoli (Napoli), da cui avrebbe intascato una tangente da 20mila euro. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Spena, ora ai domiciliari. In via cautelativa, il sindacalista è stato sospeso da tutti gli incarichi dalle segreterie Cgil e Fiom di Caserta e di tutta la Campania.