foto Ansa

11:46

- Paura nel Napoletano per una frana sulla collina a ridosso di Castellammare di Stabia. Alcune auto sarebbero state travolte. Si sta scavando a mano per verificare se ci sono persone ferite. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, in quel momento in via Mezzapietra, dove è avvenuto lo smottamento, stava passando anche un ragazzo.