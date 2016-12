foto Afp

20:06

- Un pregiudicato è stato ucciso a Napoli in un agguato sotto la sua abitazione. La vittima è Ciro Valda, 34 anni, che è stato assassinato in via Mastellone, nel quartiere Barra, nella periferia orientale della città. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali sicuramente l'ha centrato alla testa. Sul caso stanno indagando i carabinieri.