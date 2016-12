foto LaPresse Correlati Camorra, maxi sequestro a Latina

Le foto dell'arresto 15:44 - Duro colpo inferto alla camorra. I carabinieri di Casal di Principe, nel Casertano, hanno arrestato Carmine Schiavone, l'ultimo figlio ancora in libertà del boss dei Casalesi Francesco, detto "Sandokan". "Siete stati bravi", ha detto Carmine ai militari dell'Arma quando è stato catturato al termine di un inseguimento. - Duro colpo inferto alla camorra. I carabinieri di Casal di Principe, nel Casertano, hanno arrestato Carmine Schiavone, l'ultimo figlio ancora in libertà del boss dei Casalesi Francesco, detto "Sandokan". "Siete stati bravi", ha detto Carmine ai militari dell'Arma quando è stato catturato al termine di un inseguimento.

Carmine Schiavone, soprannominato "Carminotto o Staffone", si trovava in un locale notturno di Aversa (Caserta) quando è scattato il blitz, in compagnia di altre due persone e del titolare del locale.



Il figlio di Sandokan è ritenuto il reggente del clan dei Casalesi. Arrestato nel 1998 è accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Salì all'onore delle cronache quando, durante un processo di camorra fotografò, a uno a uno i giurati.



Il capoclan manda baci ai fotografi

E' apparso tranquillo e rilassato Carmine Schiavone, uscendo dalla caserma di Casal di Principe, sede della locale compagnia dei carabinieri, dove è stato portato subito dopo essere stato arrestato ad Aversa. Prima di salire nell'auto per il trasferimento in carcere, ha mandato baci ai numerosi fotografi e cineoperatori che lo attendevano all'ingresso.