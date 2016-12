foto LaPresse 10:54 - Occultavano o manipolavano fascicoli processuali in cambio di mazzette. Sono ventisei le ordinanze cautelari, tre in carcere, 22 ai domiciliari e una misura interdittiva, emesse dalla procura di Napoli in relazione al "traffico illegale" scoperto negli uffici giudiziari. Coinvolti quattro avvocati, alcuni cancellieri e un ispettore di polizia. - Occultavano o manipolavano fascicoli processuali in cambio di mazzette. Sono ventisei le ordinanze cautelari, tre in carcere, 22 ai domiciliari e una misura interdittiva, emesse dalla procura di Napoli in relazione al "traffico illegale" scoperto negli uffici giudiziari. Coinvolti quattro avvocati, alcuni cancellieri e un ispettore di polizia.

In tutto le persone indagate sono 45. Gli uomini della Gdf hanno effettuato perquisizioni negli studi degli avvocati coinvolti e in alcuni uffici giudiziari. Agli atti ci sono intercettazioni e anche riprese video delle telecamere installate negli uffici della corte d'Appello che documenterebbero accordi e scambi di denaro tra legali e cancellieri.



Nelle ordinanze si ipotizzano, a vario titolo, le accuse di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, violazione del segreto istruttorio, occultamento di fascicoli processuali ed accesso abusivo ai sistemi informatici. I reati sarebbero stati commessi in particolare presso la Corte d'Appello e il Tribunale di Sorveglianza.



Lo schema della "rete corruttiva"

Secondo la procura, dall'indagine emerge uno schema ricorrente. I funzionari o commessi degli uffici giudiziari, su sollecitazione di avvocati o faccendieri, avrebbero compiuto interventi illeciti su alcuni fascicoli, sottraendo parte degli atti o occultandoli completamente, in cambio di denaro o altre regalie, in modo da condizionare il normale iter giudiziario. Dalle intercettazioni, sottolineano gli inquirenti, si evince l'esistenza di una vera e propria organizzazione, definita come "rete corruttiva".



Tabelle per stabilire l'entità delle mazzette

Funzionari e dipendenti pubblici corrotti avrebbero stabilito delle tabelle per determinare l'entità delle mazzette da ricevere, differenziate in base al tipo di manipolazione di fascicoli processuali. Visto il sistema collaudato, in alcuni casi sarebbero stati gli stessi dipendenti degli uffici giudiziari a sollecitare le attività illecite, proponendo ad avvocati e faccendieri delle ipotesi interessanti per i loro clienti e stabilendo il prezzo per ciascuno dei favori proposti.



Favoriti anche imputati per reati di camorra

L'organizzazione dedita alla manipolazione di fascicoli processuali avrebbe anche favorito imputati per reati di camorra. Alcuni episodi agli atti dell'inchiesta sono relativi a procedimenti per reati di criminalità organizzata, riguardanti anche persone detenute. Gli indagati avrebbero fatto sparire fascicoli o singoli atti, in modo da ottenere continui rinvii e approdare o alla scadenza dei termini di custodia cautelare, o alla prescrizione dei reati contestati.