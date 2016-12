foto Ansa Correlati La scena 08:06 - L'assessore alle pari opportunità e politiche sociali del Comune di Napoli, Pina Tommasielli, ha lasciato il "forum della Famiglia" della manifestazione "Tutto Sposi" all'arrivo sul palco di Nicole Minetti. "Non ho nulla su cui discutere con Nicole Minetti - ha spiegato -. Noi non abbiamo niente a che vedere con l'idea di donna che lei personifica. Non posso accettare il confronto per rispetto alla mia storia, al mio passato e ai cittadini". - L'assessore alle pari opportunità e politiche sociali del Comune di Napoli, Pina Tommasielli, ha lasciato il "forum della Famiglia" della manifestazione "Tutto Sposi" all'arrivo sul palco di Nicole Minetti. "Non ho nulla su cui discutere con Nicole Minetti - ha spiegato -. Noi non abbiamo niente a che vedere con l'idea di donna che lei personifica. Non posso accettare il confronto per rispetto alla mia storia, al mio passato e ai cittadini".

"Non m'interessa neanche il motivo per cui si è alzata ed è andata via - ha poi commentato l'ex consigliere regionale della Lombardia - dico solo che ci vuole un po' di educazione nella vita. La cosa non mi tocca e non mi interessa. Avrà avuto le sue motivazioni per andarsene, magari doveva andare in bagno".



A "Tutto Sposi" la Minetti ha sfilato con l'abito bianco, raccontando di essere "una giovane ragazza che ha una sua idea di vita, e che come tutti commette errori dai quali può e deve imparare. Sono comunque cattolica, e non posso che immaginare il mio matrimonio in chiesa con l'abito bianco". Poi, però, ha spiegato che "ho solo 27 anni e non sono del tutto matura, quindi ho ancora tempo per trovare un giusto equilibrio e pensare al matrimonio".



L'ex consigliere regionale ha quindi parlato anche della sentenza della Cassazione che ha, di fatto, aperto la strada all'affidamento alle coppie gay: "Ho visto tanti bambini piccoli che finiscono nelle case famiglia - ha spiegato - perciò non solo sono d’accordo all’affidamento alle coppie gay, ma lo sponsorizzo nei confronti di chi, indipendentemente dai preconcetti sociali, rende felici i bambini".