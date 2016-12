foto Ansa

09:37

- Una giovane di 21 anni è rimasta ferita a Napoli da un colpo di pistola, quasi certamente esploso nella sparatoria che aveva come bersaglio un pregiudicato di 22 anni. L'uomo, con precedenti per droga, ha detto di essere stato ferito da uno sconosciuto: per lui la prognosi è di 30 giorni. La giovane, che si trovava all'esterno di un locale, è stata ferita a una spalla, probabilmente da una pallottola vagante.