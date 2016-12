foto Carabinieri

- Un uomo - M.T., di 35 anni - è stato accoltellato dalla moglie in un appartamento della zona di Posillipo, a Napoli, ed è ora ricoverato in fin di vita all'ospedale. La donna - S.D.M., di 31 anni - è stata arrestata dai carabinieri e si trova ora nel carcere femminile di Pozzuoli. E' successo al culmine di una delle tante liti tra i due, entrambi tossicodipendenti. La donna ha anche lavato il pavimento per cercare di cancellare le tracce di sangue.