foto LaPresse

18:00

- Uno studente di 19 anni di Sant'Angelo a Cupolo, nel Beneventano è morto in classe, durante le lezioni, nell'istituto professionale alberghiero Le Streghe di Benevento. Il ragazzo è deceduto in seguito ad un improvviso malore che lo ha colpito nella propria aula davanti all'insegnante e agli altri alunni, rimasti sconvolti dall'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il medico legale che dovrà stabilire le cause del decesso.