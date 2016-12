Nigeria, i tre marittimi italiani tornano a casa

foto Tgcom24 Correlati Nigeria, tre italiani sequestrati 21:59 - Ritorno a casa per i marittimi italiani sequestrati il 23 dicembre in Nigeria e liberati l'altra sera. Il comandante Emiliano Astarita e Salvatore Mastelloni sono arrivati a Piano di Sorrento (Na). Il terzo marittimo invece, Giovanni D'Alessio è partito per l'Argentina dove raggiungerà la sua compagna. Felici ma stanchi i marittimi italiani. Astarita, prima di arrivare a casa dei genitori lungo la strada ha incontrato la moglie e i suoi bimbi. - Ritorno a casa per i marittimi italiani sequestrati il 23 dicembre in Nigeria e liberati l'altra sera. Il comandante Emiliano Astarita e Salvatore Mastelloni sono arrivati a Piano di Sorrento (Na). Il terzo marittimo invece, Giovanni D'Alessio è partito per l'Argentina dove raggiungerà la sua compagna. Felici ma stanchi i marittimi italiani. Astarita, prima di arrivare a casa dei genitori lungo la strada ha incontrato la moglie e i suoi bimbi.

"Finalmente a casa". Il comandante Astarita esordisce così al suo arrivo a Piano di Sorrento. Davanti casa dei suoi genitori parla, insieme all'altro marittimo sequestrato Salvatore Mastellone della "brutta avventura" che è capitata. A chi gli chiede quale sia stato il momento più brutto, Astarita risponde: "Sempre". "Non lo auguro a nessuno - ha aggiunto - l'importante ora è che siamo a casa".



Il comandante della Asso Ventuno ringrazia "tutti coloro che ci hanno permesso di ritornare a casa". Il volto è tirato, stanco a chi gli chiede come sono stati trattati dai nigeriani, il comandante risponde: "Non bene".



"L'importante è che non ci hanno ferito", spiega Astarita. Poi, a chi gli chiede se ritorneranno in mare, il comandante dice questo: "Questo non lo so, si vedrà. Ora voglio solo abbracciare mia madre che è molto preoccupata". "Ritornare in mare è purtroppo il nostro lavoro - aggiunge Mastellone - lo facciamo quindi ritorneremo, magari non in Nigeria ma ci ritorneremo".



Il marittimo Mastellone parla anche della fine della vicenda: "Quando abbiamo capito che è finita? Quando siamo arrivati qui".