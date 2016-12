Capri, 52enne trovata morta in camera da letto Sangue nella stanza, sentito il compagno

foto Ansa Correlati Giallo a Capri 17:56 - Una donna di 52 anni, Anna Francesca Scarpati, è stata trovata morta in un appartamento di Capri (Napoli). Il corpo era riverso nel letto, mentre nella stanza sono state trovate macchie di sangue in diversi punti. A chiamare il 118 è stato il compagno della donna che al momento è in commissariato per essere interrogato dalla polizia. A quanto si apprende la vittima, un medico radiologo, viveva a Napoli e si trovava a Capri in vacanza. - Una donna di 52 anni, Anna Francesca Scarpati, è stata trovata morta in un appartamento di Capri (Napoli). Il corpo era riverso nel letto, mentre nella stanza sono state trovate macchie di sangue in diversi punti. A chiamare il 118 è stato il compagno della donna che al momento è in commissariato per essere interrogato dalla polizia. A quanto si apprende la vittima, un medico radiologo, viveva a Napoli e si trovava a Capri in vacanza.

L’appartamento dove è stato rinvenuto il cadavere si trova in via Camerelle, la principale strada dello shopping dell'isola dei faraglioni. La vittima frequentava abitualmente Capri. Per otto anni la 52enne era stata medico all'ospedale Cardarelli di Napoli. Poi, nel luglio 2012, il rapporto di lavoro era stato interrotto.