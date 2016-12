Napoli, inchiesta sui lavori al Cen della polizia: in manette otto manager e funzionari pubblici

foto LaPresse 11:10 - Otto persone, tra manager e funzionari pubblici, sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sui lavori per il Centro elettronico nazionale della polizia di Stato con sede a Napoli. Coinvolto anche l'ex direttore delle specialità della polizia, il prefetto Oscar Fiorolli, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. - Otto persone, tra manager e funzionari pubblici, sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sui lavori per il Centro elettronico nazionale della polizia di Stato con sede a Napoli. Coinvolto anche l'ex direttore delle specialità della polizia, il prefetto Oscar Fiorolli, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Quattro ordinanze, notificate dalla guardia di finanza, sono in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, abuso di ufficio, turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture, rivelazione del segreto d'ufficio e falso. L'indagine riguarda presunte irregolarità nelle procedure di aggiudicazione dei lavori di trasferimento del Cen della polizia da Roma a Napoli.



In carcere l'ex provveditore alle opere pubbliche

Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare in carcere c'è Mario Mautone, ex provveditore alle opere pubbliche di Campania e Molise, già condannato a Napoli nel processo per l'appalto Global Service. Ordinanze di custodia notificate anche ai manager di Elsag Datamat, azenda del gruppo Finmeccanica , Carlo Gualdaroni e Francesco Subbioni.



Chiesta interdizione per i prefetti Izzo e Iurato

La procura di Napoli ha anche chiesto l'interdizione dai pubblici uffici dei prefetti Nicola Izzo e Giovanna Iurato. Destinatario delle ordinanze in carcere, oltre a Mautone, Subbioni e Gualdaroni è Lucio Gentile; ai domiciliari, oltre a Fioriolli, Luigi De Simone, Guido Nasta e l'imprenditore pugliese Enrico Intini. Obbligo di presentazione alla pg per Roberto La Rocca, Fabrizio Zanella, Antonio Burinato e Paolo Gustuti.