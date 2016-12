foto Dal Web

- Ennesimo episodio di furto di tombini in ghisa a Pozzuoli dove in un'intera via sono stati portati via tutti i coperchi. Nelle scorse settimane le forze dell'ordine avevano scoperto furti simili a Monterusciello, a Licola e a Toiano. In precedenza era stata completamente 'ripulita' la variante della Solfatara. Il danno stimato, secondo le prime valutazioni, è superiore ai 50mila euro.