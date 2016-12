Donna morta di influenza H1N1

- Una donna di 59 anni è deceduta all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, per influenza H1N1. La paziente "non ha retto alla difficoltà respiratoria, era già particolarmente debole perché precedentemente trapiantata e cardiopatica", ha spiegato il direttore della Rianimazione, Aniello De Nicola. I medici, tuttavia, parlano di un caso isolato ma, al momento, non possono escludere l'esistenza di un focolaio epidemico.

Dopo i sei casi di persone contagiate dal virus A/H1N1 registrati in Sardegna la scorsa settimana, questo e' il primo decesso registrato quest'anno a causa di H1N1. Il virus, anche noto come 'febbre suina', ha fatto la sua comparsa nel 2009. Da allora, ha fatto registrare in Italia oltre 200 vittime e oltre 13mila nel mondo, soprattutto pero' tra soggetti appartenenti a categorie a rischio come, appunto, malati cronici e cardiopatici. Dal 2010, il virus e' contenuto nel vaccino antinfluenzale stagionale.

Secondo gli esperti, A/H1N1 non presenta una ''aggressivita' marcatamente maggiore'' rispetto agli altri virus influenzali, tuttavia per la categorie a rischio come anziani, malati cronici o donne in gravidanza, puo' portare a complicanze anche serie. I rischi ovviamente aumentano nel caso in cui, soprattutto per le categorie indicate, non sia stata effettuata la vaccinazione antinfluenzale stagionale.

La direzione sanitaria del San Leonardo ha attivato le procedure di denuncia obbligatoria presso le istituzioni preposte per risalire all'eventuale origine del focolaio, pur sottolineando che non vi sono al momento focolai epidemici di H1N1: ''L'H1N1 e' una forma influenzale che in questo momento non e' epidemica'', rassicura il direttore sanitario dell'ospedale San Leonardo, Ugo Esposito.

La donna deceduta, sottolineano i medici, aveva problemi di salute di varia natura: aveva subito un trapianto in passato ed era cardiopatica, pertanto aveva una risposta immunitaria che l'ha resa particolarmente debole rispetto al virus.

Quanto ai casi registrati in Sardegna, le condizioni dei pazienti sono buone. Cinque di loro, inoltre, non hanno sintomi della malattia ed il fatto che siano risultati positivi al virus A/H1N1 non implica che debbano sviluppare la patologia influenzale.