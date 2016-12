foto Olycom

- I vigili del fuoco hanno eseguito, nella notte, diversi interventi nella zona di Ponticelli, alla periferia orientale di Napoli, per spegnere cumuli di rifiuti dati alle fiamme. La spazzatura si è accumulata intorno ai cassonetti in diverse strade. Durante i giorni delle festività natalizie aumenta sensibilmente la quantità di rifiuti prodotti in città che mediamente si attesa, negli altri periodi dell'anno, intorno alle 1.200 tonnellate al giorno.