foto Dal Web 20:09 - La polizia ha arrestato in una villa di Scafati, nel Salernitano, il boss latitante Antonio Mennetta, 28enne considerato il capo del potente clan camorristico dei "Girati", attivo nell'area del Napoletano. Gli investigatori stanno valutando la posizione di due pregiudicati, trovati con il boss nella villa, controllata da sofisticati sistemi di videosorveglianza. Mennetta era ricercato da settembre per associazione a delinquere e omicidio. - La polizia ha arrestato in una villa di Scafati, nel Salernitano, il boss latitante Antonio Mennetta, 28enne considerato il capo del potente clan camorristico dei "Girati", attivo nell'area del Napoletano. Gli investigatori stanno valutando la posizione di due pregiudicati, trovati con il boss nella villa, controllata da sofisticati sistemi di videosorveglianza. Mennetta era ricercato da settembre per associazione a delinquere e omicidio.

I "girati" sono il gruppo camorristico protagonista insieme con gli scissionisti della seconda faida di Scampia. Mennetta è stato catturato a Scafati, al confine tra le province di Napoli e Salerno, dove si è arreso a una ventina di agenti della Squadra catturandi della Questura di Napoli e del Servizio centrale operativo (Sco). "Sono Antonio Mennetta": queste le prime parole pronunciate quando è stato sorpreso dalle forze dell'ordine.



Il blitz è scattato alle tre della notte. La villetta dove si nascondeva il latitante è stato circondata e l'intera area comprendente numerose abitazioni simili è stata circoscritta dalla polizia. Vi erano, infatti, molte possibilità di fuga e la polizia temeva che Mennetta potesse sfuggire alla cattura. Quando si è reso conto che non vi era più nulla da fare si è arreso e si è fatto ammanettare.



I due pregiudicati con i quali Mennetta è stato trovato sono Antonio De Vita, di 52 anni, Alberto De Vita, di 24, entrambi arrestati con l'accusa di favoreggiamento. Mennetta, che non era armato, ha trascorso nella villa sia la festa di Capodanno sia il suo compleanno che ricorreva ieri. All'interno dell'abitazione sono stati trovate, infatti, bottiglie di champagne e avanzi dei festeggiamenti. In una telefonata intercettata nei mesi scorsi diceva alla madre che intendeva diventare "l'imperatore" di Scampia.