I carabinieri hanno sequestrato oltre 500 chili di fuochi proibiti nel corso di controlli a Napoli e in provincia. A Ercolano due uomini sono stati arrestati e uno denunciato: nel bagagliaio dell'auto di uno di loro sono stati trovati 230 ordigni esplosivi. Altri 250 chili di materiale pirico vietato sono stati sequestrati a Siracusa dalla polizia: provenienti dalla Russia, erano custoditi in un furgone.

Scoperto deposito a Lamezia Terme, anziana denunciata

I finanzieri del gruppo di Lamezia Terme hanno scoperto un deposito illegale di botti illegali, nel pieno centro abitato di Lamezia Terme, e hanno sottoposto a sequestro 144 chilogrammi di fuochi pirotecnici. Il deposito, ricavato in un garage, è risultato di proprietà di un'anziana donna che è stata denunciata.



Firenze, scoppia petardo in un tubo di ferro e perde l'occhio

Mette un petardo in un tubo metallico, lo fa scoppiare e nell'esplosione una scheggia di ferro lo colpisce al volto causandogli la perdita dell'occhio destro e la frattura di uno zigomo. E' successo ieri sera nel Mugello, in località Pian dell'Albero di Ronta (Firenze). Il ferito è un infermiere di 42 anni di Brisighella (Ravenna) che stava preparando i festeggiamenti di Capodanno. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Faenza ed ha avuto una prognosi di 35 giorni. Sulla vicenda accertamenti dei carabinieri.



Un quintale di botti sequestrati nel Teramano

Un quintale di botti pronti all'uso sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un negozio del comune di Martinsicuro (Teramo). Nel retro dell'esercizio commerciale sono stati trovati 580 pezzi tra petardi, cipolle e bombe per mortaio, materiale per cui l'esercente non era in possesso di idonea documentazione. Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.