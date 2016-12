Esplode auto con "botti", 2 feriti gravi a Napoli

foto Ansa Correlati Guarda le foto

Un'auto carica di botti di Capodanno è esplosa a Napoli, nella zona orientale. Le due persone a bordo della vettura sono rimaste gravemente ferite e portate. Nello scoppio è rimasto ferito anche il conducente di un autobus di passaggio: le sue condizioni, però, non destano particolare preoccupazione. A causa dell'esplosione si è sviluppato un incendio spento dai vigili del fuoco.

A bordo della vettura Salvatore Merolla, 18 anni, e Antonio Di Mase, 19 anni, feriti seriamente ma non in pericolo di vita. I due sono stati ricoverati all'ospedale Loreto Mare con ustioni di primo e secondo grado al volto, alle gambe e alle mani.



A scoppiare dovrebbe essere stato un ordigno ad alto potenziale esplosivo. L'auto, sventrata dal botto, è uscita di strada. Alla polizia i due ragazzi hanno negato che trasportassero fuochi ed hanno detto che l'ordigno sarebbe stato lanciato da qualcuno all'interno dell'auto. Una versione non esclusa ma poco probabile.