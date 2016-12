Black out a Napoli, al buio le vie dello shopping

foto Ap/Lapresse 22:59 - Un black out di ampie proporzioni sta interessando Napoli con notevoli disagi per la circolazione. Il Comune ha reso noto che il black out è dovuto ad "un grosso guasto a due cabine elettriche". Senza luce buona parte delle strade del centro e dello shopping, da via Chiaia a piazza Amedeo, poi il lungomare di via Partenope e via Caracciolo e anche via Medina. - Un black out di ampie proporzioni sta interessando Napoli con notevoli disagi per la circolazione. Il Comune ha reso noto che il black out è dovuto ad "un grosso guasto a due cabine elettriche". Senza luce buona parte delle strade del centro e dello shopping, da via Chiaia a piazza Amedeo, poi il lungomare di via Partenope e via Caracciolo e anche via Medina.

Disagi anche fino alla rampa d'accesso dell'autostrada. Già venerdì sera un'ampia zona della città, dal centro fino a Via Tasso e piazza Europa, nel quartiere Vomero, era rimasta al buio a partire dalle 17.30.



L'illuminazione pubblica di Napoli è affidata alla Citelum, multinazionale francese che cura il servizio in diverse metropoli del mondo. Il Comune non ha precisato i tempi necessari alla riparazione del guasto, affermando che "i tecnici sono al lavoro e che provvederanno prima possibile".



Numerose le proteste de cittadini e associazioni secondo cui aumentano i rischi per la viabilità e per la sicurezza.