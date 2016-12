foto Ansa

06:04

- Sono rimasti in attesa che la loro nave partisse per oltre 7 ore. Protagonisti della disavventura sono stati i numerosi passeggeri che si sono imbarcati da Napoli per Palermo ieri sera sulla nave Snav che avrebbe dovuto partire alle 20:30, ma che invece è rimasta attraccata al porto fino alle tre e mezza di notte. Clima teso a bordo: "Siamo rimasti per ore senza alcuna comunicazione sulla partenza" ha spiegato un passeggero.