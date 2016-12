Faida di Scampia, arrestato il capo dei "girati"

foto Ansa 07:04 - Antonio Leonardi, 52 anni, latitante, uno dei quattro della faida di Scampia, ritenuto tra i più importanti narcotrafficanti di Italia, con base operativa a Secondigliano, è stato arrestato a Napoli dalla polizia. L'uomo era ricercato dal settembre scorso. E' stato sorpreso da agenti del commissariato Vicaria e Squadra Mobile nascosto in un appartamento, in un palazzo nelle vicinanze della Stazione centrale. - Antonio Leonardi, 52 anni, latitante, uno dei quattro della faida di Scampia, ritenuto tra i più importanti narcotrafficanti di Italia, con base operativa a Secondigliano, è stato arrestato a Napoli dalla polizia. L'uomo era ricercato dal settembre scorso. E' stato sorpreso da agenti del commissariato Vicaria e Squadra Mobile nascosto in un appartamento, in un palazzo nelle vicinanze della Stazione centrale.

Dopo mesi d indagini, gli agenti hanno individuato il covo di Leonardi e, nella tarda serata di giovedì, vi hanno fatto irruzione. Gli investigatori avevano infatti capito che il latitante non poteva essere lontanissimo da Napoli, dalla zona di Scampia e di Secondigliano, quartieri che sono l'epicentro degli affari dei clan che si fronteggiano per il controllo del fiume di denaro che proviene dalla vendita della droga.



Chi è Antonio Leonardi

Antonio Leonardi è ritenuto vicino a Marco di Lauro, figlio di Paolo di Lauro, fondatore dell'omonimo clan, soprannominato "ciruzzo 'o milionario".



Leonardi ha iniziato la sua attività di narcotrafficante proprio con il clan Di Lauro, poi, dopo la prima faida, passò con gli scissionisti. Con l'inizio della seconda faida si è avvicinato al gruppo dei cosiddetti "Girati" di via Vanella Grassi costituito da famiglie malavitose che, secondo gli investigatori, stanno agevolando il ritorno negli affari illeciti del clan Di Lauro, ora guidato proprio da Marco Di Lauro.



Narcotrafficante da circa venti anni, Antonio Leonardi aveva avuto da Paolo Di Lauro l'autorizzazione a vendere le eccedenze del traffico di cocaina ed eroina ad altri clan napoletani. Inoltre, secondo le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, aveva il compito di riciclare i proventi degli affari illeciti dei Di Lauro nel settore delle scommesse attraverso l'apertura di diverse agenzie sia a Napoli che a Roma, dove aveva la residenza.