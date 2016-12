foto Ansa 10:28 - Una violenta esplosione in una officina nel centro di Castel San Giorgio (Salerno) ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. L'officina, secondo le prime informazioni, era specializzata nella manutenzione di condizionatori e di impianti termici. La presenza di una bombola di gas avrebbe determinato l'esplosione. Sul posto i carabinieri. In seguito alla deflagrazione, è scoppiato un incendio. - Una violenta esplosione in una officina nel centro di Castel San Giorgio (Salerno) ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. L'officina, secondo le prime informazioni, era specializzata nella manutenzione di condizionatori e di impianti termici. La presenza di una bombola di gas avrebbe determinato l'esplosione. Sul posto i carabinieri. In seguito alla deflagrazione, è scoppiato un incendio.

In via precauzionale, si è proceduto all'evacuazione di alcuni stabili adiacenti: coinvolte una decina di famiglie. Disagi anche per le strade limitrofe. I feriti, di cui uno in gravi condizioni, sono già stati trasportati nei vicini ospedali.



Secondo quanto si è appreso, la ditta che effettuava lavori per impianti termici aveva locali non a norma. Il deposito di numerose bombole di gpl era in una sorta di garage di un fabbricato adibito a officina. Il decesso riguarda un uomo di mezza età, mentre risultano feriti un 18enne, un 30enne e un 50enne.