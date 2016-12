18:38 - Continua a Napoli la protesta dei dipendenti di Eavbus, che sollecitano il pagamento degli stipendi arretrati. Come accaduto questa mattina, i lavoratori hanno bloccato le strade nella zona est della città mettendo quattro bus di traverso sulla carreggiata. Due mezzi sono stati lasciati allo svincolo dell'A3 Napoli-Salerno, altri due al centro di via Galileo Ferraris. Pesantissime le conseguenze sul traffico che è paralizzato in tutta la zona.







E a Bologna tafferugli al negozio Ikea, otto contusi

Tensione nel pomeriggio all'Ikea di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove è andata in scena una nuova manifestazione, dopo quella di Piacenza, delle cooperative di facchini che operano per il colosso svedese e che protestano per le condizioni di lavoro. Ci sono stati tafferugli fra le forze dell'ordine, chiamate dalla direzione a presidiare l'ingresso, e i manifestanti, un centinaio di persone tra lavoratori e attivisti di centri sociali e collettivi. Alla fine si sono contati otto contusi (sei tra le forze dell'ordine e due tra i manifestanti) e verso le 15 la direzione ha deciso di chiudere al pubblico il negozio, lasciando terminare gli acquisti a chi era già all'interno.