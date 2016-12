Scommesse, stangata sul Napoli: -2 punti e sei mesi di squalifica al capitano Cannavaro

foto SportMediaset 10:16 - Due punti di penalizzazione al Napoli, sei mesi di squalifica a Cannavaro e sei a Grava; 3 anni e 3 mesi a Gianello. Sono queste le decisioni della Commissione disciplinare della Figc, nel processo calcioscommesse per Sampdoria-Napoli. La disciplinare ha anche inflitto 2 punti di penalità al Portogruaro. - Due punti di penalizzazione al Napoli, sei mesi di squalifica a Cannavaro e sei a Grava; 3 anni e 3 mesi a Gianello. Sono queste le decisioni della Commissione disciplinare della Figc, nel processo calcioscommesse per Sampdoria-Napoli. La disciplinare ha anche inflitto 2 punti di penalità al Portogruaro.

La società di De Laurentiis è stata punita per l'illecito sportivo commesso dall'ex portiere Matteo Gianello, reo di aver tentato alterare il risultato dell'ultima giornata del campionato di serie A 2009-10, la partita poi persa per 1-0 dal club partenopeo sul campo della Sampdoria. La decisione della Disciplinare potrà essere impugnata dalle parti davanti alla Corte di Giustizia Federale.



Ammenda di 70mila euro al club partenopeo

Oltre ai due punti di penalizzazione in classifica, a carico del Napoli la Commissione disciplinare della Federcalcio ha deciso un'ammenda di 70mila euro, sempre per la responsabilità oggettiva. Sui deferimenti riguardanti l'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito del Calcioscommesse, oltre alla penalità alla squadra napoletana, la Commissione disciplinare ha inflitto due punti di penalizzazione (e 10mila euro di ammenda) al Portogruaro, prosciolto il Crotone, comminato un'ammenda di 5mila euro alla Spal. Un anno e 7 mesi di squalifica per Marco Zamboni e tre anni e nove mesi per Silvio Giusti. Un mese di squalifica infine ad Andrea Agostinelli e David Dei.



Due le partite incriminate

Due le gare oggetto di valutazione da parte dei giudici di primo grado: Sampdoria-Napoli del 16 maggio 2010 e Portogruaro-Crotone del 29 maggio 2011. Nel corso dell'udienza di lunedì 10 dicembre, la Commissione aveva accettato sei istanze di patteggiamento avallate dal Procuratore federale: 20 mesi e 20 giorni per Claudio Furlan, nove mesi per Federico Cossato (già fermato per tre anni e sei mesi dalla Corte di Giustizia federale), quattro mesi a Dario Passoni (da aggiungere ai 20 mesi e 15 giorni frutto di precedenti patteggiamenti), due mesi per Gianfranco Parlato (già squalificato per tre anni), 5mila euro d'ammenda per l'Albinoleffe, 100 euro per l'Aversa.