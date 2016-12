foto Ap/Lapresse Correlati Camorra, maxi operazione contro il riciclaggio 09:00 - Pasquale Vigilia, 24 anni, figlio di Alfredo Vigilia, detto "o niro", ritenuto elemento di spicco del clan camorristico Grimaldi, è stato ucciso da due killer con colpi di pistola alla testa. La vittima aveva precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio. L'omicidio è avvenuto all'una di notte in un centro scommesse a Napoli, nella zona di Soccavo. - Pasquale Vigilia, 24 anni, figlio di Alfredo Vigilia, detto "o niro", ritenuto elemento di spicco del clan camorristico Grimaldi, è stato ucciso da due killer con colpi di pistola alla testa. La vittima aveva precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio. L'omicidio è avvenuto all'una di notte in un centro scommesse a Napoli, nella zona di Soccavo.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura, che non trascura alcuna pista, dalla vendetta nei confronti del padre, arrestato proprio dalla polizia ad agosto, a moventi connessi con la vita della vittima.



Gli investigatori hanno trovato, non molto lontano dal luogo del delitto, una Fiat Uno parzialmente distrutta dalle fiamme e ritengono che si tratti della vettura utilizzata dai sicari per compiere il raid omicida.