foto Ansa

10:15

- Un 25enne ucraino gravemente ferito in un agguato è stato soccorso a Napoli dalla polizia ed è ora ricoverato in ospedale, dove lotta per la vita. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato ferito da diversi colpi d'arma da fuoco alle spalle e alla schiena; nella zona dove l'ucraino è stato trovato, al cavone di Miano, gli agenti hanno anche recuperato una Fiat Uno rubata con fori di proiettile sulla carrozzeria.