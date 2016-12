foto Ansa

13:58

- Un ordigno inesploso è stato trovato dai carabinieri in un piazzale delle "case celesti" a Scampia, quartiere a Nord di Napoli dove è in atto una faida tra il clan degli scissionisti e la cosca dei girati. Non si sa se l'episodio sia collegabile con la bomba lanciata ieri sera da un'auto in corsa, provocando danni a nove auto e il lieve ferimento di una ragazzina e di un bambino. I due ordigni erano dello stesso modello.