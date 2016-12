Esplode bomba carta a Scampia, tre feriti

- E' di tre feriti e di nove auto danneggiate il bilancio della esplosione di una bomba carta avvenuta nel quartiere napoletano di Scampia. Una 13enne è rimasta colpita a un piede, ferita anche una bimba di 9 anni ma le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazioni. Il terzo ferito è un uomo che però non si è fatto portare in ospedale. L'esplosione è stata causata da una bomba carta lanciata da una macchina in corsa. Sul caso indagano i carabinieri.

Si e' trattato di un atto vandalico o si voleva colpire qualcuno che risiede nell''edificio? L'ordigno e' confezionato in maniera rudimentale, proprio come quelli che sono preparati per la festivita' di San Silvestro e che pero' finiscono purtroppo sul mercato illegale.

Di certo l'esplosione e' stata forte ed e' stata avvertita anche in lontananza. Qualcuno ha pensato ad una scossa di terremoto e non poche sono state le persone che si sono riversate in strada. I carabinieri hanno lavorato fino a notte fonda per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, per cercare qualche testimonianza utile ad identificare i responsabili. Chi ha lanciato la bomba comunque non e' potuto andare troppo lontano: il quartiere da alcune settimane e' presidiato da centinaia di uomini delle forze dell'ordine, impegnate a smantellare le piazze dello spaccio delle sostanze stupefacenti.

Le condizioni della ragazza e della bimba che sono rimaste ferite non destano preoccupazione. Sono state dapprima medicate all'ospedale ''San Giovanni Bosco'', quello piu' vicino a Scampia, e successivamente trasferite per ulteriori accertamenti all'ospedale pediatrico ''Santobono''. Ferito lievemente anche un uomo che non ha dovuto far ricorso alle cure dei medici. I danni pero' sono stati notevoli. Nove le auto danneggiate. Vetri in frantumi, carrozzerie deformate. Il bilancio non e'ancora definitivo ma gia' si parla di svariate decine di migliaia di euro.