Un uomo di 31 anni è morto nell'esplosione della propria abitazione alla periferia di Angri (Salerno), provocata secondo i primi accertamenti dei carabinieri, da polvere pirica che Roberto Longobardi stava utilizzando per confezionare fuochi di artificio. Lo scoppio ha causato la distruzione di un'ala della casa rurale. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Nocera Inferiore. La vittima era sposata e aveva un figlio di un mese.

Primi incidenti drammatici in vista del Capodanno. Fatale, in questo caso, la polvere pirica maneggiata dal 31enne.



Evitata una doppia tragedia

Il fratello della vittima ha tentato di suicidarsi dopo aver visto che il parente era morto. E' stato salvato dai vicini che lo hanno liberato dalla corda alla quale aveva tentato di impiccarsi. E' ora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Nocera Inferiore.