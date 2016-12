Come nei migliori film, gli evasi hanno fatto un buco nel muro del bagno della cella rimuovendo un intero blocco di mattoncini, poi si sono calati con un lenzuolo annodato. Raggiunto il muro di cinta, ha spiegato il segretario generale Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, i detenuti hanno posizionato un contenitore dell'immondizia sul quale hanno posato alcune pedane che hanno funto da scala.



La fuga è stata scoperta durante la conta dei detenuti: l'evasione sarebbe avvenuta nella nottata o nelle prime ore della mattinata. I quattro evasi sono stati poi intercettati dai carabinieri nella zona del Potentino a bordo di un'auto rubata. Uno dei quattro è stato arrestato, gli altri tre si sono dati alla fuga. Si tratta di Cristiano Valanzano, Salvatore Castiglione e Fabio Pignataro.



I quattro, detenuti comuni, erano reclusi al secondo piano della sezione 'Giovani adulti' tutti con condanne gravi. Tre pregiudicati scappati sono di origini pugliesi e uno è campano, di Castellammare di Stabia. Tre sono in carcere per furti, rapine e uno per omicidio. Per loro la pena da scontare si sarebbe dovuta concludere tra il 2025 e il 2036.