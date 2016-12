foto Afp

- Oltre al disastro ambientale causato dal boss Francesco Bidognetti, la Dia di Napoli ha anche accertato un grave inquinamento della falda acquifera sottostante la discarica del Giuglianese. Per vent'anni le acque avvelenate venivano utilizzate per irrigare le colture e per scopi alimentari, non solo dalle popolazioni locali ma anche da quelle residenti in zone extraprovinciali, che hanno potenzialmente assunto sostanze cancerogene.