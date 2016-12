foto Ap/Lapresse 17:14 - Nuova accusa per Francesco Bidognetti. Il boss della camorra è ritenuto colpevole di disastro ambientale per aver avvelenato falde acquifere, al fine di favorire il clan dei Casalesi. L'esponente della malavita, che è detenuto a Parma in regime di 41 bis, ha ricevuto la notifica di un provvedimento di custodia in carcere da parte della Dia di Napoli con questo capo di imputazione. - Nuova accusa per Francesco Bidognetti. Il boss della camorra è ritenuto colpevole di disastro ambientale per aver avvelenato falde acquifere, al fine di favorire il clan dei Casalesi. L'esponente della malavita, che è detenuto a Parma in regime di 41 bis, ha ricevuto la notifica di un provvedimento di custodia in carcere da parte della Dia di Napoli con questo capo di imputazione.

Oltre al disastro ambientale causato da Bidognetti è stato anche accertato un grave inquinamento della falda acquifera sottostante le discarica del Giuglianese, nel Napoletano. Proprio nella discarica "Scafarea" la società "Ecologia 89" del boss dei Casalesi venivano sversati scarti industriali provenienti prevalentemente dal Nord Italia, in particolare dall'Acna di Cengio. L'azienda fu creata con altre persone per coprire l'illegale smaltimento.



Le acque avvelenate venivano poi utilizzate per irrigare le colture e anche per scopi alimentari, non solo dalle popolazioni locali ma anche da quelle residenti in zone extraprovinciali, che hanno potenzialmente assunto sostanze cancerogene. Il disastro, secondo l'ordinanza della Dda, è durato circa un ventennio.



Con Bidognetti nel provvedimento sono citati, tra gli altri Giulio Facchi, già subcommissario all'emergenza rifiuti, Gaetano Cerci e soprattutto Cipriano Chianese (arrestato nel 2006 e tuttora ai domiciliari, ndr) per i quali il gip ha ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari. Chianese, 61 anni, fu il titolare della Setri e della Resit srl, società che gestivano le discariche ubicate su un'area di 21,4 ettari. Per i fatti oggetti del provvedimento è già in corso al Gup di Napoli il processo con rito abbreviato a carico Bidognetti e altri imputati; per il delitto di avvelenamento invece è la Corte d'Assise di Napoli a procedere.