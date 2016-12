foto Tgcom24 Correlati Sfregia e accoltella la compagna: preso

11:24 - Un giovane ha ucciso sua moglie a coltellate in un centro in provincia di Caserta. La donna, 27 anni, era madre di tre figli. Dopo aver ripetutamente colpito la sua vittima con una lama lunga venti centimetri, l'uomo ha tentato di suicidarsi ed è ora ricoverato in ospedale. L'ennesimo caso di violenza su una donna ad opera del suo partner si è verificato a San Felice in Cancello.

La coppia era in crisi da tempo, tanto che la giovane, Giovanna De Lucia, aveva lasciato il marito, Giovanni Venturano, ed era tornata a vivere con la madre, portando con sè anche i tre bambini. La moglie aveva preso la decisione dopo continui e violenti litigi familiari. Intorno alle 15 di oggi Venturano era andato nella casa della madre a trovare la donna.



I due si sono chiusi in una stanza da soli e, dopo l'ennesima lite, l'uomo ha colpito la 27enne alla schiena, al petto e alla gola. Inutile il soccorso dei sanitari del 118, chiamati dai familiari di Giovanna, che è morta poche ore dopo, alle 18 del pomeriggio. Dopo aver infierito su di lei, l'uomo ha cercato di togliersi la vita utilizzando la stessa arma, ma si è procurato solo lesioni all'addome e alla gola. Adesso è ricoverato e piantonato in stato di arresto all'ospedale di Caserta.



A ricostruire quanto accaduto sono stati i carabinieri, intervenuti nell'appartamento di via Polvica. Al momento dell'omicidio in casa, oltre alla donna, c'erano anche la madre e i tre figli. Giovanna era casalinga, mentre Venturano gestisce un banco di frutta e verdura in un mercato di San Felice.