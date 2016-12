foto LaPresse

- Ennesimo incidente mortale sulle strade di Ischia. Un centauro di 41 anni, di nazionalità rumena, è morto per un incidente stradale sulla strada provinciale a Casamicciola. Sul posto i carabinieri stanno eseguendo accertamenti. Il 41enne avrebbe perso il controllo da solo. I carabinieri stanno verificando le cause per accertare se sia dipeso o meno dal fondo stradale.