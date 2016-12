foto Dal Web 19:32 - Armi contenute in alcuni container, diretti in Egitto, sono state sequestrate dalla polizia nel Porto di Napoli. Il corriere del carico, un egiziano, è stato arrestato in flagranza. Tra le armi sequestrate ci sarebbe anche pistole lanciarazzi. L'operazione sarebbe scattata su segnalazione delle autorità israeliane. - Armi contenute in alcuni container, diretti in Egitto, sono state sequestrate dalla polizia nel Porto di Napoli. Il corriere del carico, un egiziano, è stato arrestato in flagranza. Tra le armi sequestrate ci sarebbe anche pistole lanciarazzi. L'operazione sarebbe scattata su segnalazione delle autorità israeliane.

In tutto i container contenenti armi intercettati dagli agenti della Polmare sono cinque e sono stati trasferiti in un'area del Porto, che è stata chiusa dalla polizia e sotto vigilanza armata. Verifiche in corso.