foto LaPresse

17:05

- Un 47enne di Ogliastro Cilento, nel Salernitano, è morto travolto da un fiume in piena. L'uomo, in compagnia di due persone, tra cui un bambino, stava tentava di attraversare il fiume Alento, nel comune di Cicerale, con la sua jeep. Abbandonata l'auto in panne, il 47enne ha messo in salvo gli altri occupanti del veicolo, ma poi è stato travolto dall'ondata di piena del fiume. Il cadavere è stato recuperato centinaia di metri più a valle.