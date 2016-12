Salerno,uomo muore travolto da fiume in piena Tamponamento per il gelo, E45 chiusa per 5 ore

foto Tgcom24 Correlati Allerta maltempo

Lecco e Val di Susa: due dispersi 17:40 - Pioggia intensa e forte vento sferzano Napoli. Così infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni ai piani bassi del centro storico e alcuni alberi caduti, come in via Terracina, nel quartiere di Fuorigrotta, sono solo alcuni dei danni provocati dal maltempo. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. In alcuni casi i pompieri hanno dovuto liberare persone rimaste intrappolate nelle auto in sottopassi allagati. - Pioggia intensa e forte vento sferzano Napoli. Così infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni ai piani bassi del centro storico e alcuni alberi caduti, come in via Terracina, nel quartiere di Fuorigrotta, sono solo alcuni dei danni provocati dal maltempo. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. In alcuni casi i pompieri hanno dovuto liberare persone rimaste intrappolate nelle auto in sottopassi allagati.

Salerno, muore travolto da fiume in piena

Raffaele Cantalupo, un 47enne di Ogliastro Cilento, nel Salernitano, è morto travolto da un fiume in piena. L'uomo, in compagnia di due persone, tra cui un bambino, stava tentava di attraversare il fiume Alento, nel comune di Cicerale, con la sua jeep. Abbandonato l'auto in panne, il 47enne ha messo in salvo gli altri occupanti del veicolo, ma poi è stato travolto dall'ondata di piena del fiume. Il cadavere è stato recuperato centinaia di metri più a valle.



Maxi-tamponamento per gelo: chiusa la E45

Nella notte, un incidente dovuto alla neve e al ghiaccio tra due camion ed alcune vetture ha provocato un tamponamento sulla strada di grande collegamento E45, tra le uscite di Pieve Santo Stefano sud e nord (Arezzo). La strada è rimasta chiusa dalle 5 alle 10 ed il traffico è stato deviato sulla strada Tiberina, che attraversa il centro di Pieve Santo Stefano.



Chiusa nella notte la superstrada Firenze-Siena

Il maltempo dà tregua al Nord, dove fa freddo ma splende il sole, ma colpisce il Centro. La superstrada Firenze-Siena è stata interamente chiusa tutta la notte a causa del gelo che ha provocato numerosi incidenti ai veicoli che la percorrevano: la polizia stradale ha riaperto l'Autopalio solo stamani. Le altre strade sono tutte percorribili, in alcuni casi, però, con catene montate.



Strade gelate anche a Firenze

Gelo sulle strade anche a Firenze. Al 118 sono già pervenute richieste di interventi per cadute accidentali dovute ai selciati resi viscidi dal ghiaccio. Inoltre, interventi dei vigili del fuoco sono in corso nell'area di Firenze, a Pistoia e Lucca per veicoli intraversati nelle strade di collina dove si e' depositato il primo strato di neve della stagione e per la caduta di rami ed alberi. Intanto rimane la allerta meteo emessa dalla Regione Toscana fino alle 12 di domani.



In Liguria nella notte -11°C

Freddo polare in Liguria. Il termometro nella notte è sceso sotto zero in diverse città, compresa Genova. Sui monti della zona di S.Stefano d'Aveto nella notte è nevicato e si sono registrati -11°C. In Val di Vara -9° C. Le condizioni meteo sono in via di miglioramento.



Auto contro Tir, grave donna a Livorno

Incidente stradale stamani verso le 6 a Collesalvetti (Livorno), grave una 55enne di Fauglia (Pisa). La donna che era alla guida della sua auto si sarebbe scontrata con un camion a causa della strada ghiacciata. Per estrarla dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La 55enne è stata trasportata d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Pisa.



Neve in Friuli e Veneto: chiusa la A4 in direzione Trieste

Forti e costanti nevicate dal pomeriggio di ieri stanno interessando la regione Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto. Un tratto della A4 compreso tra Monfalcone est e Sistiana in direzione Trieste è stato chiuso a causa di un blocco della circolazione sul raccordo autostradale tra Sistiana e Padriciano.



Trieste, centinaia di Tir bloccati

Il l raccordo autostradale dalla A4 a Trieste, all'altezza di Aurisina, è bloccato con centinaia di camion fermi da ore a causa di alcuni Tir che sono finiti di traverso lungo la carreggiata dopo aver sbandato su lastre di ghiaccio. La coda, di 11 chilometri all'alba, è andata ridimensionandosi fino a 4 nel corso delle ore perché gli autoveicoli vengono fatti transitare sulle corsie di emergenza.



Trieste, il Comune: "State in casa"

Il Comune ha rinnovato l'appello ai cittadini di limitare gli spostamenti e di restare in casa per la bora, che soffia con raffiche fino a 100-120 km orari, e per il freddo che ha gelato la neve caduta. Alcune strade della città sono state chiuse a causa del ghiaccio.