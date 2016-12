foto Ansa Correlati Nuovo agguato mortale nel Napoletano

Agguato a Scampia:ucciso 50enne pregiudicato 17:08 - Un uomo di circa 40 anni è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Calvizzano (Napoli). Il delitto è stato commesso in via della Resistenza, altezza della pizzeria "da Salvatore". Sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giugliano, che stanno identificando la vittima. - Un uomo di circa 40 anni è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Calvizzano (Napoli). Il delitto è stato commesso in via della Resistenza, altezza della pizzeria "da Salvatore". Sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giugliano, che stanno identificando la vittima.

L'identificazione della vittima è resa difficoltosa non solo dalla mancanza di documenti, ma anche dal fatto che i sicari hanno sparato diversi colpi di pistola, la maggior parte dei quali diretti al volto dell'uomo, sfigurandolo. L'omicidio è avvenuto in una via centrale di Calvizzano, davanti a una pizzeria e quindi con molti potenziali testimoni.