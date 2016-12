Fisco, indagato per maxievasione l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino

foto Ap/Lapresse

- Indagati per evasione fiscale l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, e la ex moglie, Patrizia Boldoni. Secondo i pm, attraverso la costituzione di società all'estero, in Lussemburgo, Inghilterra, Svizzera e America Latina, i due avrebbero sottratto al fisco 30 milioni di euro. L'accusa ipotizzata è quella di associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale.