foto Tgcom24

09:52

- Un traffico illecito di 21mila tonnellate di rifiuti è stato scoperto dalla guardia di finanza di Agropoli che, al termine di un'inchiesta coordinata dalla Dda di Salerno, ha arrestato i due amministratori di una società. Secondo l'accusa, il gruppo apriva e chiudeva società per commercializzare rifiuti, soprattutto metallici, per un giro d'affari di 240 milioni in 7 anni.