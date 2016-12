foto Ansa 17:51 - Antonio Giraudo è stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli a un anno e otto mesi con la condizionale nel cosiddetto processo "Calciopoli". In primo grado, per l'ex amministratore delegato della Juventus la pena era stata fissata a 3 anni di reclusione. Assolti invece l'ex presidente dell'Aia, Tullio Lanese, e gli ex arbitri Tiziano Pieri e Paolo Dondarini. - Antonio Giraudo è stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli a un anno e otto mesi con la condizionale nel cosiddetto processo "Calciopoli". In primo grado, per l'ex amministratore delegato della Juventus la pena era stata fissata a 3 anni di reclusione. Assolti invece l'ex presidente dell'Aia, Tullio Lanese, e gli ex arbitri Tiziano Pieri e Paolo Dondarini.

Giraudo è stato condannato per associazione per delinquere e un unico episodio di frode sportiva relativo alla partita Juve-Udinese (2-1). La Corte ha rigettato l'impugnazione del procuratore generale nei confronti di altri imputati che erano stati assolti in primo grado. ''La Corte - ha spiegato il pg Carmine Esposito - ha riconosciuto la sussistenza del reato associativo''.