foto Ansa Correlati Guarda la Porsche e gli appartamenti 06:55 - Tre appartamenti e una potente Porsche, del valore complessivo di circa 500mila euro, sono stati posti sotto sequestro dalla Direzione Investigativa Antimafia di Salerno. Il provvedimento è stato spiccato nei riguardi di Felice Balsamo, 58enne di Sala Consilina, presunto affiliato del clan camorristico di Giovanni Maiale, radicato a Eboli e Battipaglia e attivo nella Piana del Sele e nel Cilento, nel Salernitano. - Tre appartamenti e una potente Porsche, del valore complessivo di circa 500mila euro, sono stati posti sotto sequestro dalla Direzione Investigativa Antimafia di Salerno. Il provvedimento è stato spiccato nei riguardi di Felice Balsamo, 58enne di Sala Consilina, presunto affiliato del clan camorristico di Giovanni Maiale, radicato a Eboli e Battipaglia e attivo nella Piana del Sele e nel Cilento, nel Salernitano.

Il provvedimento è stato emesso su proposta della stessa Direzione Investigativa Antimafia. Gli immobili si trovano a Roma, Salerno e Sala Consilina e sono intestati ai figli di Balsamo.



Al sequestro si è giunti al termine di indagini bancarie e patrimoniali condotte dalla Dia di Salerno che hanno rilevato la sproporzione tra i redditi dichiarati e la consistenza dei beni mobili ed immobili, oltre a triangolazioni finanziarie a favore dei figli realizzate con capitali illeciti acquisiti soprattutto attraverso l'attività usuraria.



Balsamo ha precedenti per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Dallo scorso gennaio è in carcere per un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lagonegro (Potenza) per usura aggravata e continuata nei confronti di commercianti e professionisti del Lagonegrese, dell'Alto Tirreno Cosentino e del Vallo di Diano.



La sua organicità al clan Maiale è stata confermata anche da dichiarazioni di elementi di spicco dell'organizzazione, come Carmine Notargiacome e Pietro Del Vecchio, entrambi pentiti.