foto LaPresse

06:50

- Vasta operazione antidroga della polizia in diverse province d'Italia: in esecuzione 35 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di una organizzazione contigua al clan camorristico Fragnoli-Gagliardi di Mondragone (Caserta) dedita al traffico di stupefacenti (cocaina, crack e hashish). Sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e armi. In esecuzione anche un sequestro preventivo di beni mobili e immobili.